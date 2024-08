Strategisch wichtige Brücke bei Kursk zerstört Video zeigt die Explosion von oben

Ukrainische Streitkräfte haben am Freitag eine strategisch wichtige Brücke in der russischen Region Kursk zerstört. Die Ukrainer setzen ihren grossen grenzüberschreitenden Vorstoss in die russische Region Kursk in der zweiten Woche fort.