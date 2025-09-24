Dramatischer Vorfall in Bangkok: Vor einem Spital stürzte eine Strasse ein und hinterliess ein 50 Meter tiefes Loch. Tausende Patienten und Anwohner wurden evakuiert, während Behörden die Ursache untersuchen.

1/4 Der Krater ist 50 Meter tief. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Strasse in Bangkok stürzt ein, riesiger Krater entsteht

Evakuierung von Tausenden aus Krankenhaus und Apartments zur Sicherheit

Krater misst 30x30 Meter und ist 50 Meter tief

Es war ein Schock im beruflichen Morgenverkehr: Direkt vor einem Spital ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok eine Strasse plötzlich eingestürzt und hat ein riesiges Loch in die Erde gerissen.

Der enorme Krater erstreckte sich über eine Fläche von 30 mal 30 Metern und war 50 Meter tief, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Fotos und Videos von dem spektakulären Unglück gingen im Internet viral.

Darauf war zu sehen, wie Autos schnell den Rückwärtsgang einlegten und Menschen fortrannten, um sich in Sicherheit zu bringen, während weitere Teile der Strasse in das Loch stürzten. Das Unglück ereignete sich unmittelbar über einer im Bau befindlichen Haltestation einer neuen U-Bahn-Linie.

Ganzes Gebiet evakuiert

Zwei Strommasten sowie ein Abschleppwagen der Polizei stürzten in das Erdloch, als sich der Krater ausweitete. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Dennoch liessen die Behörden Tausende Patienten aus angrenzenden Gebäuden des Krankenhauses sowie Bewohner benachbarter Apartments vorsorglich evakuieren.

Der Betrieb des Vajira-Hospitals im zentralen Bezirk Dusit war derweil eingeschränkt: Ambulante Behandlungen wurden ausgesetzt, stationäre Patienten jedoch weiter versorgt. Das Gebäude selbst soll aber intakt sein.

Der Zeitung «The Nation» zufolge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus in der Region. Die Behörden versuchten, das Gebiet um das Erdloch herum zu stabilisieren – vor allem mit Blick auf mögliche Regenfälle, durch die noch mehr Erde in den Krater gelangen könnte. Was das Unglück auslöste, war zunächst noch unklar.