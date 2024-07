Hamas-Boss Ismail Hanija (†62) lebte Luxusleben in Doha

Reisen im Privatjet, Luxusvilla am Strand und Spa-Besuche für 26'000 Euro – der Kopf des Politbüros der Hamas liess es sich in Katar gutgehen, während das palästinensische Volk im Gazastreifen täglich unter Beschuss steht.

1/6 Ismail Hanija war seit 2017 der Leiter des Politbüros der Hamas. Doch er selbst war seit Jahren nicht mehr im Gazastreifen.

Vom Ausland zog Hamas-Chef Ismail Hanija (†62) die Strippen. Von Katar und der Türkei aus organisierte er die politischen Aktivitäten der Terror-Gruppe. Und während die Palästinenser unter dramatischen Umständen im Gazastreifen ausharren, lebte er selbst in Saus und Braus. Jetzt wurde er bei einem Luftangriff im Iran getötet.

Seit drei Jahren war er nicht mehr im Gazastreifen. Mit seiner Frau Amal und dreizehn Kindern lebte er in Doha, der Hauptstadt von Katar. Laut «NZZ Magazin» besitzte er dort eine Luxusvilla am Strand.

Eine Rechnung zeigte beispielsweise, dass er für einen Kurzaufenthalt in einem Hotel in Doha im Spa satte 26'000 Euro ausgegeben haben soll. Zum Iftar im April 2023 lud Hanija 30 Diplomaten aus arabischen Ländern, aus Russland und aus China zum Fastenbrechen ein. Auch die Taliban waren vertreten.

Hamas gehört zu den reichsten Extremistengruppen

«Sie haben ihre Kinder in Privatschulen untergebracht, ihre Familien in Luxusvillen an der türkischen Küste. Wenn sie essen gehen, dann nur in den feinsten Lokalen, wo man für einen Gang bis zu 200 Dollar hinlegt», erzählte Suheib Yusef, der inhaftierte Sohn eines Hamas-Mitglieds 2019 dem israelischen Nachrichtensender Channel 12.

Seit 2017 war Hanija Leiter des Politbüros der Hamas. Laut ägyptischen Medien soll er in dieser Zeit 3 Milliarden Franken verdient haben. Und nicht nur Hanija lebt ein Luxusleben. Durch Spenden aus dem Iran und Steuern auf die in Gaza geschmuggelten Waren ist die Hamas-Führung extrem reich. Die Terrororganisation zählt laut dem amerikanischen Finanzministerium zu den fünf wohlhabendsten Extremistengruppen der Welt. (jwg)