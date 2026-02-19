Ein 28-Jähriger aus Neapel wurde verhaftet, weil er seine Ex-Freundin mit einer Drohne ausspionierte. Die Polizei identifizierte ihn, nachdem die Drohne gegen ihr Fenster prallte und Aufnahmen vom Täter enthielt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 28-Jähriger aus Neapel spioniert Ex-Freundin mit Drohne aus

Drohne prallt gegen Fenster und wird von Polizei ausgewertet

Bis zu sechseinhalb Jahre Haft für Stalking in Italien

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Italien ist ein junger Mann wegen eines besonders ungewöhnlichen Falls des Stalkings festgenommen worden.

Wie die italienischen Carabinieri mitteilten, spionierte der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne aus. Der Mann flog demnach nach einem missglückten Überwachungsflug auf und steht inzwischen unter Hausarrest.

Wegen Nachstellung festgenommen

Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückliess.

Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde. Er wurde schliesslich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Nachstellung festgenommen. Stalking ist in Italien eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren geahndet wird.