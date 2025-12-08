Ein Erdbeben der Stärke 7,2 ereignete sich am Montag vor der japanischen Ostküste. Aus diesem Grund warnen Notfalldienste vor hohem Wellengang.

Darum gehts Erdbeben der Stärke 7,2 vor Japans Ostküste am Montag

Tsunami-Warnung von japanischen Notfalldiensten nach dem Erdbeben herausgegeben

Beben in 50 Kilometern Tiefe registriert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm im Norden Japans: Ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignete sich am Montag vor der japanischen Ostküste. Das Beben wurde in einer Tiefe von 50 Kilometern und etwa 80 nordöstlich der Stadt Misawa registriert.

Die japanischen Notfalldienste haben deshalb eine Tsunami-Warnung ausgerufen. Tsunami-Wellen von bis zu drei Metern werden voraussichtlich die Küste von Hokkaido und Aomori erreichen.

Erschütterungen kilometerweit spürbar

Die Angaben über die Stärke des Bebens unterschieden sich zunächst. Zu Beginn wurde die Stärke mit 7,2 auf der Richter-Skala angegeben. Mehrere japanische Erdbebendienste, darunter auch der amerikanische Erdbebendienst USGS, sprechen mittlerweile von einer Stärke von 7,6.

Über Schäden oder Verletzte ist bislang noch nichts bekannt. Jedoch heisst es von einigen Nutzern in den sozialen Medien bereits, dass die Erschütterungen gut zu spüren waren.

+++Update folgt+++