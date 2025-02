In der Karibik hat sich ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das Epizentrum liegt südwestlich der Kaimaninseln. Das Tsunami-Warnzentrum der USA warnt vor einem möglichen Tsunami in der Region.

Das Epizentrum des Bebens liegt südwestlich der Kaimaninseln in einer Tiefe von zehn Kilometern. Foto: earthquake.usgs.gov

Georg Nopper Redaktor News

Ein Erdbeben der Stärke 7,6 ist 202 Kilometer südwestlich von George Town (Kaimaninseln) registriert worden. Laut dem Tsunami-Warnsystem der USA kann es in Puerto Rico und auf den Jungferninseln zu gefährlichen Meeresspiegelschwankungen und starken Meeresströmungen kommen.

Für mehrere Länder, darunter Haiti, Kuba, Jamaika, Mexiko und Kolumbien, besteht eine potenzielle Tsunami-Gefahr. Das Nationale Tsunami-Warnzentrum prüft, ob eine Tsunami-Gefahr für die USA und Kanada besteht.

Das Epizentrum des Bebens liegt der US-Erdbebenwarte zufolge in einer Tiefe von zehn Kilometern.

An der Westküste von Puerto Rico brachten sich zahlreiche Menschen in Sicherheit, wie eine Reporterin des TV-Senders Telemundo auf X berichtet. Ein Video zeigt ein Verkehrschaos in der Stadt Aguadilla.

Berichte über Opfer oder Schäden liegen bisher nicht vor.

+++ Update folgt