Schock auf den Philippinen: Ein Beben der Stärke 7,1 mit Zentrum vor der Insel Mindanao hat die Region in Südostasien erschüttert. Noch ist unklar, ob es Verletzte oder Schäden gibt.

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Morgen die Philippinen erschüttert. Das Zentrum der Erschütterung lag in rund 630 Kilometern Tiefe vor der zweitgrössten philippinischen Insel Mindanao, wie die nationale Erdbebenwarte mitteilte. Die US-Erdbebenwarte ermittelte das Zentrum des Bebens in knapp 106 Kilometern Entfernung von der Küste von Mindanao.

Über eventuelle Schäden oder mögliche Opfer liegen bisher keine Angaben vor. Die Philippinen liegen am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist. Berichten zufolge war das Erdbeben auch in anderen Ländern Südostasiens zu spüren, etwa in Malaysia.