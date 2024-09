Am Samstagabend ist es in einer iranischen Kohlemine zu einer heftigen Explosion gekommen, wobei mindestens 30 Personen getötet wurden. Der iranische Staatspräsident hat bereits eine Untersuchung zu dem Vorfall angeordnet.

Mindestens 30 Tote bei Explosion in Kohlemine im Iran

Staatspräsident ordnet Untersuchung an

Cédric Hengy Redaktor News

Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Osten des Iran sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 17 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Die Explosion ereignete sich offenbar aufgrund eines Methangaslecks.

Demnach ereignete sich das Unglück am Samstagabend in der Tabas-Grube im gleichnamigen Verwaltungsbezirk, der etwa 540 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Teheran liegt. Zunächst hatte die Irna von 19 Todesopfern berichtet, diese Bilanz dann aber nach oben korrigiert.

28 Arbeiter konnten dem Inferno entkommen

Mindestens 69 Arbeiter waren in einem der Tunnel der Mine tätig, als es am Samstagabend zu dem plötzlichen Gasaustritt kam, heisst es in dem Bericht.

Am Samstagabend ist es in einer iranischen Kohlemine zu einer heftigen Explosion gekommen, wobei mindestens 30 Personen getötet wurden. Foto: X / @The New Region 1/2

Später berichtete das staatliche Fernsehen, dass vermutlich 24 Personen im Inneren gefangen waren, während 28 weitere lebend entkommen konnten und ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von ersteren fehlt aktuell noch jede Spur.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian (69), der am Sonntag nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen abreist, hat bereits angeordnet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Eingeschlossenen zu retten und ihren Familien zu helfen. Er sagte ausserdem, eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden.

