Italien stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Foto: Keystone/Danish Defence Command
- Italiens oberstes Gericht stoppt Auslieferung des mutmasslichen Nord-Stream-Anschlag-Drahtziehers an Deutschland
- Kassationshof in Rom hebt Entscheidung einer Vorinstanz auf
- Der betroffene Ukrainer ist 49 Jahre alt
Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmasslichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt.
Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers Serhii K.* der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp.
* Name bekannt