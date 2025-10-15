Italien stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Überraschende Wende im Fall der Nord-Stream-Anschläge: Italien verhindert die Auslieferung des Hauptverdächtigen nach Deutschland. Der 49-jährige Ukrainer entgeht vorerst der deutschen Justiz.

1/2 Foto: Keystone/Danish Defence Command

Darum gehts Italiens oberstes Gericht stoppt Auslieferung des mutmasslichen Nord-Stream-Anschlag-Drahtziehers an Deutschland

Kassationshof in Rom hebt Entscheidung einer Vorinstanz auf

Der betroffene Ukrainer ist 49 Jahre alt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmasslichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt.

Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers Serhii K.* der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp.

* Name bekannt