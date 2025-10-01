DE
FR
Abonnieren

Sprengstoffwarnung in München
Polizei durchsucht Gegend

In München kam es am frühen Morgen zu einem Grosseinsatz wegen mehreren Explosionen und Schüssen. Ein Mensch ist gestorben. Die Wiesn bleibt vorerst geschlossen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen