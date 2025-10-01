DE
Sprengstoffwarnung in München: Polizei durchsucht Gegend
Sprengstoffwarnung in München
Polizei durchsucht Gegend
In München kam es am frühen Morgen zu einem Grosseinsatz wegen mehreren Explosionen und Schüssen. Ein Mensch ist gestorben. Die Wiesn bleibt vorerst geschlossen.
Publiziert: vor 29 Minuten
