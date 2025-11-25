DE
Sprecherin vom Weissen Haus
«Niemand in diesem Haus profitiert vom Krieg»

Selbst in seiner eigenen Partei wurde Trumps Friedensplan als «russlandfreundlich» bezeichnet. Doch das Weisse Haus weist alle Vorwürfe zurück.
Publiziert: vor 52 Minuten
