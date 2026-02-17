Mitten während eines US-Eishockeyspiels fallen mehrere Schüsse. Spieler auf dem Eis und Fans auf der Tribüne suchen verzweifelt Deckung. Mindestens drei Menschen sterben, darunter der mutmassliche Täter, ein Familienvater. Die Polizei geht von einem Familiendrama aus.

Darum gehts Familiendrama während High-School-Eishockeyspiel in USA

Vater erschoss Ehefrau, drei Kinder, sich selbst; Panik in Arena

Mindestens drei Tote, drei Schwerverletzte, Ermittlungen laufen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein mutmassliches Familiendrama vor laufender Kamera und Hunderten Zuschauern erschüttert die USA: In der Eishalle von Pawtucket knallen am Montagnachmittag plötzlich Schüsse – mitten während eines High-School-Eishockeyspiels. Eltern, Schüler und Trainer wurden Zeugen einer grausamen Eskalation, die sich in der Arena abspielte. In einem Livestream des Hockeyspiels ist zu sehen, wie Zuschauer und Spieler sich zu Boden werfen, als etwa ein Dutzend Schüsse fällt.

Die «New York Post» spricht von einem «schrecklichen Familienstreit». Der Vater richtete offenbar die Waffe auf seine Familie – seine Frau und drei Kinder. Unter den Toten sind ein kleines Mädchen und der Schütze – die tatverdächtige Person habe sich laut Medienberichten selbst durch einen Schuss verletzt und sei gestorben..

Augenzeugen berichten von Panik auf den Rängen, als mehrere Schüsse fielen und sich Zuschauer in Sicherheit brachten. Das Spiel wurde sofort abgebrochen, Spieler rannten vom Eis, während Einsatzkräfte im Grossaufgebot anrückten. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab, Rettungswagen brachten Verletzte in umliegende Spitäler.

Alle Opfer aus einer Familie?

Nach ersten Angaben der Behörden kamen mindestens drei Menschen ums Leben … eine verstarb schwer verletzt im Spital. Drei weitere Personen befinden sich laut Behörden in kritischem Zustand.

Ermittler gehen derzeit von einem gezielten Vorfall im familiären Umfeld aus. Hinweise auf weitere Täter gibt es nach aktuellem Stand nicht. Offizielle Identitäten wurden bislang nicht veröffentlicht und es ist unklar, ob alle Opfer zur gleichen Familie gehören.

Für Pawtucket, die viertgrösste Stadt im Bundesstaat Rhode Island, ist es ein Schock. Vor der Halle warteten verzweifelte Angehörige auf Nachrichten von ihren Kindern. Politiker und Behörden riefen zur Ruhe auf und sicherten umfassende Aufklärung zu. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand intensiver Untersuchungen.