Nancy Pelosi hielt am Mittwoch eine Rede.

Nancy Pelosi (84) sorgte während ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten am Mittwoch für Aufregung im Internet, allerdings nicht aus den Gründen, die sie sich erhofft hatte.

Als die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses auf die Bühne trat, um die jubelnde Menge anzusprechen, fiel ein mysteriöser weisser Gegenstand aus ihrer Hose. Kritiker spekulierten eifrig, dass es sich um ein Stück weggeworfenes Toilettenpapier handelte, das zu Boden fiel, als sie sich dem Rednerpult näherte.

Spekulationen überschlagen sich

Sie schaute sogar zurück, um zu sehen, was sie zurückgelassen hatte, als sie sich auf ihre bevorstehende Rede vorbereitete. Die User auf X überschlugen sich mit Spekulationen über den weissen Gegenstand, der aus Pelosis Hose gefallen war. Ein User schrieb zum Beispiel: «Pelosi war so sturzbetrunken, dass sie nicht einmal das Toilettenpapier in ihren Hosen bemerkte».

Eine Schar rechtsgerichteter Pro-Trump-Nutzer in den sozialen Medien sprang ebenfalls auf den Zug auf und verspottete Pelosi für den inzwischen viralen Moment. Die Website «Not The Bee» aber führte ein Experiment durch, das ergab, dass es wahrscheinlich ein Stück Papier oder eine Karteikarte war, die Pelosi auf der Bühne fallen liess, und nicht ein peinlicher Moment mit Toilettenpapier am Schuh.

Während ihrer Rede lobte Pelosi US-Präsident Joe Biden (81) überschwänglich und dankte ihm für seinen Dienst, nachdem er ausgestiegen war. Mindy Kaling (45), die an diesem Abend die Moderation übernahm, stellte Pelosi als «Mutter der Drachen» vor und bezog sich damit auf die mächtige Königin in der TV-Serie «Game of Thrones».