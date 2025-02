Spezielle Felsformation «Welpenberg» verzückt Chinas Internetgemeinde

Am Yangtze-Fluss in Zentralchina wurde eine hundeähnliche Felsformation zum viralen Hit. Der sogenannte «Welpenberg» zieht viele Touristen an.

Publiziert: vor 44 Minuten | Aktualisiert: vor 35 Minuten