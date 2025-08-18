DE
Bombenalarm am Times Square
0:10
Video soll Evakuation zeigen:Bombenalarm am Times Square

Spezialisten vor Ort
Bombendrohung legt Times Square in New York lahm

Wie mehreren Meldungen auf der Plattform X zu entnehmen ist, soll es am Montag zu einer Bombendrohung auf dem berühmten New Yorker Times Square gekommen sein. Details sind bisher nicht bekannt.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/4
Ein Bombenkommando ist bereits vor Ort.
Foto: Screenshot X / @JesseRodriguez
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Der berühmte New Yorker Times Square soll stillstehen – das geht aus mehreren Meldungen auf der Kurznachrichtenplattform X hervor. Verantwortlich soll ein verdächtiges Paket in der Nähe des Büros der New Yorker Polizei NYPD sein. 

Ein Bombenräumkommando ist bereits vor Ort, wie man in Beiträgen auf X sieht. Weitere Bilder zeigen ausgestorbene Strassen – gewöhnlich ist der Times Square ein Touri-Hotspot.

+++Update folgt+++

