Wie mehreren Meldungen auf der Plattform X zu entnehmen ist, soll es am Montag zu einer Bombendrohung auf dem berühmten New Yorker Times Square gekommen sein. Details sind bisher nicht bekannt.

1/4 Ein Bombenkommando ist bereits vor Ort. Foto: Screenshot X / @JesseRodriguez

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der berühmte New Yorker Times Square soll stillstehen – das geht aus mehreren Meldungen auf der Kurznachrichtenplattform X hervor. Verantwortlich soll ein verdächtiges Paket in der Nähe des Büros der New Yorker Polizei NYPD sein.

Ein Bombenräumkommando ist bereits vor Ort, wie man in Beiträgen auf X sieht. Weitere Bilder zeigen ausgestorbene Strassen – gewöhnlich ist der Times Square ein Touri-Hotspot.

+++Update folgt+++