Ein Bombenkommando ist bereits vor Ort.
Foto: Screenshot X / @JesseRodriguez
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Der berühmte New Yorker Times Square soll stillstehen – das geht aus mehreren Meldungen auf der Kurznachrichtenplattform X hervor. Verantwortlich soll ein verdächtiges Paket in der Nähe des Büros der New Yorker Polizei NYPD sein.
Ein Bombenräumkommando ist bereits vor Ort, wie man in Beiträgen auf X sieht. Weitere Bilder zeigen ausgestorbene Strassen – gewöhnlich ist der Times Square ein Touri-Hotspot.
+++Update folgt+++