Polizei-Grosseinsatz in Sydney: Fünf Männer festgenommen
Spezialeinheit im Einsatz
Hier werden die Männer in Sydney verhaftet
Die Polizei in Sydney hat am Donnerstag in einer dramatischen Aktion mehrere Männer verhaftet. Es besteht der Verdacht auf eine geplante Gewalttat.
Publiziert: 12:52 Uhr
