Ein Mann bedroht in Berlin einen Bauarbeiter mit einer Schreckschusswaffe. Ihn hatte der Baustellenlärm auf die Palme gebracht. Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung.

Eine Spezialeinheit der Berliner Polizei musste ausrücken. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jürgen Held

AFP Agence France Presse

Aus Ärger über Baulärm hat ein Mann in Berlin Bauarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der 40-Jährige beschwerte sich am Donnerstag über die Lautstärke von Bauarbeitern und beleidigte einen Arbeiter, der sich auf einem Gerüst mit einem Kollegen unterhielt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Im Verlauf eines Streits mit dem Handwerker soll der 40-Jährige diesen mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Die von dem Bauarbeiter alarmierten Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung des Mannes, Beamte eines Spezialkommandos nahmen ihn vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten anschliessend die Tatwaffe, Munition und vier weitere Waffen sowie Betäubungsmittel. Später wurde der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung mit einer Schreckschusswaffe ermittelt.