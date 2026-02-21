DE
Spenderherz falsch gekühlt
Domenico (†2) in Italien gestorben

Tragödie in Italien: Der zweijährige Domenico starb in einer Klinik in Neapel nach einer fehlgeschlagenen Herztransplantation. Ein falsch gekühltes Spenderherz und Organversagen führten zu seinem Tod, der für Schlagzeilen sorgt.
Publiziert: 10:16 Uhr
Patrizia Mercolino, die Mutter von Domenico, kämpfte für das Leben ihres Sohnes.

Darum gehts

  • Zweijähriger Domenico stirbt in Neapel nach gescheiterter Herztransplantation
  • Spenderherz wurde falsch gekühlt und dadurch irreparabel beschädigt
  • Ärzteteam entschied, Operation sei zwecklos
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der herzkranke kleine Junge in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico «infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands» auf der Intensivstation.

Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen - auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Neues Herz zwecklos

Für den Jungen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam, war kurz vor Weihnachten nach langem Warten endlich ein Spenderherz gefunden worden. Beim Transport wurde es jedoch falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt.

Ein Ärzteteam entschied am Mittwoch, dass eine neue Operation zur möglichen Transplantation eines neuen Herzens zwecklos sei - auch, weil andere Organe wie die Nieren inzwischen nicht mehr richtig funktionierten.

