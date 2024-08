Ein Paar in Philadelphia hatte Sex im Auto, als sie versehentlich den Schalthebel berührten und in den Fluss stürzten. Sie konnten sich retten und blieben unverletzt. Ein Kran musste den Range Rover aus dem Wasser ziehen.

Das muss ein katastrophaler Höhepunkt gewesen sein: Ein Paar, das in der US-Stadt Philadelphia ein Schäferstündchen in einem SUV hielt, landete mitten in der Nacht mit dem Wagen in einem Fluss. Die beiden Verliebten waren zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Rücksitz zugange, wie die Polizei gegenüber «NBC10» mitteilte.

Das Paar hatte am Mittwoch gegen 4.15 Uhr in dem weissen Range Rover (Baujahr 2020) im Stadtteil Fairmount Park unweit des Schuylkill River Sex. Blöd nur, dass eine der beiden beteiligten Personen irgendwie gegen den Schalthebel des Autos kam.

Nur wenige Sekunden später stürzte das Fahrzeug über die Uferkante und versank im Wasser. Kurz bevor der Range Rover auf dem Wasser aufschlug, konnte sich das Paar durch einen waghalsigen Sprung in letzter Sekunde retten. Beide blieben unverletzt.

Noch kurioser ging es in Brasilien zu

Am Morgen danach musste ein Kran anrücken und den Range Rover aus dem Fluss ziehen. Bilder des TV-Senders CBS zeigten das vollständig versunkene Gefährt.

Die Strafverfolgungsbehörden erhoben trotz des Verdachts, dass das Paar zum Unfallzeitpunkt «beschäftigt» gewesen sein soll, keine Anklage. Wie «Fox 29» berichtete, war nur wenige Wochen zuvor ein anderes Auto in den Schuylkill River gefallen.

Noch kurioser ging es bei einem Fall im September 2022 zu. Damals zeichnete eine Überwachungskamera in Brasilien auf, wie Diebe das Schäferstündchen eines liebestollen Paares in einem Auto abrupt beendeten. Die Kriminellen schmissen die beiden kurzerhand aus dem Wagen und fuhren davon.

