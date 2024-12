1/7 Tief unter dem Meer: Archäologen haben ein antikes Schiffswrack entdeckt. Foto: Soprintendenza del Mare

Auf einen Blick 2500 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdeckt

Wrack könnte wichtiges Kapitel des antiken Griechenlands beleuchten

Wrack könnte wichtiges Kapitel des antiken Griechenlands beleuchten

Sechs Anker gefunden: zwei aus Eisen, vier aus schwerem Stein

Johannes Hillig Redaktor News

Forscher haben auf dem Meeresgrund in der Nähe von Sizilien eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ein Schiffswrack aus dem 5. und 6. Jahrhundert v. Chr. wurde zusammen mit antiken Ankern aus Stein und Eisen gefunden. Für lange Zeit war es unter Sand und Felsen vergraben.

Das 2500 Jahre alte Wrack wurde im Rahmen eines Unterwasser-Ausgrabungsprojekts in den Gewässern von Santa Maria del Focallo, in der Nähe von Ispica an der Südspitze der italienischen Insel, gefunden. Das teilte die italienische Meeresaufsichtsbehörde am Montag mit.

Die Bauweise des Schiffs ist simpel und deutet darauf hin, dass zu der Zeit schon reger Verkehr auf dem Mittelmeer herrschte. Die Forscher fanden ausserdem mehrere Meter vom Wrack entfernt einen Schatz an Ankern. Vier Anker, die aus schwerem Stein geschlagen wurden, dürften sogar noch älter als das Wrack sein. Genaue Angaben dazu kann die Behörde noch nicht geben. Nur so viel: Es gibt Hinweise, dass die Anker aus einer prähistorischen Zeit stammen. Daneben befanden sich zwei Anker, die aus Eisen gefertigt wurden. Sie dürften aus dem 7. Jahrhundert nach Christus stammen.

Forscher erstellten dreidimensionales Modell des Schiffswracks

«Diese Entdeckung stellt einen ausserordentlichen Beitrag zum Wissen über die maritime Geschichte Siziliens und des Mittelmeers dar und unterstreicht einmal mehr die zentrale Rolle der Insel im Verkehr und kulturellen Austausch der Antike», sagte Francesco Paolo Scarpinato (51), Siziliens Regionalrat für kulturelles Erbe und sizilianische Identität, in einer Erklärung, die von der Universität Udine veröffentlicht wurde.

Drei Wochen dauerte die Unterwasser-Ausgrabung, die im September endete. Inzwischen haben die Forscher ein dreidimensionales Modell des Schiffswracks erstellt und die Funde analysiert. Warum der Sensationsfund erst jetzt der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, ist nicht bekannt.

Der Fund könnte weitere Informationen zum antiken Griechenland liefern, das Sizilien Hunderte Jahre lang besetzte. Erst 200 vor Christus eroberten die Römer die Insel.