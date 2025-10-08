DE
Iris Stalzer (57) kämpfte sich nach der Bluttat ins Wohnzimmer – Rolle des Sohnes (15) unklar
Tochter (17) griff Bürgermeisterin im Keller mit Messer an

Nach dem Messerangriff auf die deutsche Bürgermeisterin Iris Stalzer informieren am Mittwochnachmittag Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei. Blick wird die Konferenz live tickern.
Publiziert: 14:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Im Fall des Messerangriffs auf die neu gewählte Bürgermeisterin der westdeutschen Stadt Herdecke im Ruhrgebiet, Iris Stalzer, läuft die Suche nach dem Tatmotiv und den Hintergründen.
Darum gehts

  • Neue Bürgermeisterin von Herdecke nach Messerangriff in Lebensgefahr
  • Polizei vermutet familiären Hintergrund, keine politische Motivation bisher erkennbar
  • 57-jährige SPD-Politikerin gewann Stichwahl am 28. September, Amtsantritt am 1. November
Blick Newsdesk
vor 13 Minuten

Die Konferenz ist beendet

Es gibt keine Fragen mehr vor Ort. Die Konferenz ist damit beendet. Und damit auch dieser Ticker. Vielen Dank fürs Mitlesen. 

vor 15 Minuten

«Lebten die Kinder bei der Mutter?»

Die Kinder lebten bei der Mutter und befanden sich nicht in Obhut des Jugendamtes. 

vor 16 Minuten

«Warum kommen die Kinder nicht zum Vater?»

In Abstimmung mit dem Vater wird versucht, eine Lösung zu finden. Es gab in der Vergangenheit auch Auseinandersetzungen mit dem Vater. Details geben die Behörden nicht bekannt. 

vor 19 Minuten

«Welche Verletzungen hat Iris Stalzer erlitten?»

Die Behörden gehen nicht näher darauf ein. Iris Stalzer habe mehrere Stichverletzungen erlitten. 

vor 20 Minuten

«Wie lief die Tat genau ab?»

Oberstaatsanwalt Haldorn antwortet und erklärt, dass man dazu nichts weiter sagen werde, da auch die Ermittlungen noch laufen. 

vor 23 Minuten

«Hat sich der Sohn vielleicht wegen Beihilfe schuldig gemacht?»

Oberstaatsanwalt Haldorn: «Das ist eine gute Frage. Aktuell sind wir in der Tatsachenfeststellung.»

vor 24 Minuten

«Nehmen sich die Beteiligten vielleicht irgendwie in Schutz?»

Oberstaatsanwalt Haldorn: «Ausschliessen kann man nie etwas. Die Schilderungen der Beteiligten decken sich bislang mit den Spuren, die wir gefunden haben.»

vor 26 Minuten

«Was ist das Motiv für den Streit?»

Die Motivlage ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gab innerfamiliäre Streitigkeiten. Mehr sagen die Behörden nicht dazu.

vor 27 Minuten

«Warum ist das kein Mordversuch?»

Oberstaatsanwalt Haldorn: «Zunächst braucht man für ein versuchtes Tötungsdelikt, einen Tötungsvorsatz.» Die Tochter habe den Rettungsdienst verständigt und damit aufgehört, die Geschädigte zu verletzten. Damit sei das Kriterium für ein Tötungsdelikt nicht mehr gegeben. 

vor 29 Minuten

«Wieso kann der Sohn als Täter ausgeschlossen werden?»

Jetzt beginnt die Fragerunde. 

«Wieso kann der Sohn als Täter ausgeschlossen werden? Es wurden ja zwei Messer gefunden.»

Einsatzleiterin Schönberg antwortet: Beide Kinder von Iris Stalzer seien polizeibekannt gewesen. Mehr geht sie nicht darauf ein. 

Oberstaatsanwalt ergänzt: «Wir haben die Aussage der Geschädigten. Und als Täterin ist die Tochter benannt worden.» Darum gehen die Ermittler erstmal davon aus, dass nur die Tochter zugestochen hat, auch wenn zwei Messer gefunden wurden.

Nach einem Messerangriff schwebt die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer (57), weiterhin in Lebensgefahr. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Die Polizei werde im Laufe des Tages in Absprache mit der Staatsanwaltschaft weitere Informationen zum Ermittlungsstand bekanntgeben, hiess es.

Die 57-jährige Iris Stalzer war am Dienstag laut Polizei in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt worden. Die Beamten gehen von einem «familiären Hintergrund» der Tat aus. Es gebe bisher «keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat», hiess es am späten Dienstag. Tatort sei das Haus der SPD-Politikerin gewesen. Der Angriff auf die 57-Jährige hatte bundesweit für betroffene Reaktionen gesorgt.

Die Kommunalpolitikerin war am Dienstagmittag in ihrem Haus im nordrhein-westfälischen Herdecke verletzt aufgefunden worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die minderjährigen Kinder der Kommunalpolitikerin befanden sich «im Rahmen der Klärung des weiteren Sachverhalts» weiterhin bei der Polizei, hiess es weiter.

Stalzer hatte am 28. September die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Herdecke gewonnen. Ihre Amtszeit beginnt nach Angaben der Stadt am 1. November. Stalzer ist Rechtsanwältin und sass bereits vor der Kommunalwahl im Herdecker Stadtrat.

