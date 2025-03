1/7 Diese Falcon-9-Rakete wird in der Nacht auf Samstag abheben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SpaceX plant neue Mission zur Rückholung von ISS-Astronauten und Crew-Wechsel

Start der Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida geplant

Vier neue Astronauten sollen zur ISS gebracht werden, darunter zwei US-Amerikanerinnen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk (53) will einen neuen Versuch unternehmen, die seit neun Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS festsitzenden US-Astronauten Suni Williams (59) und Butch Wilmore (62) zur Erde zurückzubringen. Vom US-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida soll am Freitag um 19.03 Uhr Ortszeit (Samstag, 0.03 Uhr MEZ) eine Falcon-9-Rakete von SpaceX starten.

Im Rahmen der Mission Crew 10, an der auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa beteiligt ist, sollen zugleich die beiden US-Astronautinnen Nicole Ayers (36) und Anne McClain (45), der russische Kosmonauten Kirill Peskow und der Japaner Takuya Onishi (49) zur ISS gebracht werden. Der zunächst für Mittwoch geplante Start war wegen technischer Probleme verschoben worden. Wilmore und Williams hatten am 6. Juni 2024 mit einer Starliner-Raumkapsel des US-Luftfahrtkonzerns Boeing die ISS erreicht. Ihre acht Tage später geplante Rückkehr zur Erde mit derselben Kapsel konnte aber wegen technischer Probleme nicht stattfinden.