Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde laut seinem Sohn ins Spital eingeliefert. Grund ist eine akute Erkrankung mit heftiger Übelkeit und Erbrechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jair Bolsonaro (70) wegen Schüttelfrost und Erbrechen ins Spital eingeliefert

Er verbüsst 27 Jahre Haft wegen versuchten Staatsstreichs in Brasilien

Seine Zelle in Papuda bietet Küche, TV, Doppelbett und Aussenbereich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (70) wurde am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert, wie sein Sohn Flavio Bolsonaro auf X mitteilte. Der 70-Jährige verbüsst aktuell eine 27-jährige Haftstrafe wegen versuchten Staatsstreichs.

«Mein Vater ist wieder einmal auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach ersten Informationen ist er mit Schüttelfrost aufgewacht und hat sich stark übergeben», schrieb der Senator und Präsidentschaftskandidat für die Wahl im Oktober.

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Bolsonaro hat eigene Zelle mit Küche und TV

Jair Bolsonaro leidet unter wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen, die zahlreiche Klinikaufenthalte erforderlich machten – nachdem er 2018 bei einer Wahlkampfveranstaltung einen Messerstich in den Bauch erlitten hatte.

Der Oberste Gerichtshof hat die Anträge seiner Verteidigung abgelehnt, ihm zu gestatten, seine Strafe unter Hausarrest zu verbüssen. Der ehemalige Präsident ist im Gefängniskomplex von Papuda inhaftiert, wo er eine Zelle bewohnt, die normalerweise für vier Personen vorgesehen ist – mit einer Küche, einem Fernseher, einem Doppelbett und einem privaten Aussenbereich.



