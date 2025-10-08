An einer Berufsschule in Paderborn läuft derzeit ein Grosseinsatz. Mindestens eine Schülerin wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Grosseinsatz in Deutschland: Wie «Bild» berichtet wurde am Mittwochnachmittag in Paderborn (NRW) Amok-Alarm ausgelöst. «Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde eine Schülerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein dringend Tatverdächtiger (25) wurde festgenommen», bestätigt die Polizei gegenüber dem Blatt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Ersten Berichten zufolge griff der Deutsche die Schülerin in der Sporthalle an. Zunächst sei die männliche Person dann geflüchtet.

Junge Frau ringt mit dem Tod

Die junge Frau wird derzeit notoperiert. «Während der laufenden Fahndungsmassnahmen meldete sich der flüchtige Tatverdächtige bei der Leitstelle der Polizei und wurde gegen 14 Uhr im Bereich des Padersees vorläufig festgenommen», so die Polizei zu «Bild».

Auf X häufen sich Berichte, wonach sich Schüler in den Klassenzimmern verbarrikadiert haben. Derzeit durchsuchen Spezialkräfte das Gebäude nach weiteren Verletzten.

