Trump droht mit erneuten Militäraktionen Israels in Gaza

US-Präsident Trump erwägt, Israel grünes Licht für erneute Militäraktionen in Gaza zu geben, falls die Hamas die Waffenruhe nicht einhält. Er droht mit einer gewaltsamen Entwaffnung der Miliz und betont Israels Bereitschaft, auf sein Kommando zurückzukehren.

Auf sein Kommando: Militäraktionen Israels in Gaza könnten weitergehen. Foto: keystone-sda.ch

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (79) erklärte am Mittwoch, er erwäge, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Wiederaufnahme militärischer Operationen im Gazastreifen zu gestatten – falls die Hamas sich weigern sollte, ihren Teil der Waffenruhevereinbarung einzuhalten. Dies sagte er im Gespräch mit CNN.

Gegenüber dem Sender warnte Trump, die israelischen Streitkräfte könnten, «sobald ich die Erlaubnis gebe», auf die Strassen Gazas zurückkehren.

«Es wird schnell geklärt»

«Was mit der Hamas los ist – das wird schnell geklärt werden», sagte der Präsident in einem kurzen Telefonat. Er meint damit, die Aussage der Miliz, ihre Waffen nicht niederlegen zu wollen.

Trumps Äusserungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel die Hamas beschuldigt, sich nicht an die Vereinbarung zu halten, im Rahmen eines Abkommens zur Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen lebende und tote Geiseln zu übergeben. Dies hat in Israel zu wachsender Wut geführt. Trump drohte am Dienstag zudem damit, die Hamas notfalls «gewaltsam» entwaffnen zu wollen, sollten sie es nicht selbst tun.