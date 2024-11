Frauen in Nigeria sollen Kinder kriegen. Wenn sie das nicht tun, werden sie ausgeschlossen. Viele geraten deshalb an skrupellose «Ärzte», die mit einer «Wunderbehandlung» locken. Ein lukrativer Schwindel mit falschen Medikamenten und kostspieligen Behandlungen.

Auf einen Blick Betrug mit «kryptischer Schwangerschaft» in Nigeria aufgedeckt

Frauen werden mit falschen Schwangerschaften und untergeschobenen Babys getäuscht

Behandlungen kosten bis zu 1000 Franken, echte Schwangere werden festgehalten

Ihre Patienten kennen sie als «Dr. Ruth». Sie betreibt eine Praxis in einem maroden Hotel in der nigerianischen Stadt Ihiala. Auf dem Hotelflur warten Dutzende Frauen auf ihre Behandlung. Aus dem Behandlungszimmer ist Jubel zu hören, als einer Frau bestätigt wird, schwanger zu sein. Unter den Wartenden vor dem Zimmer befinden sich auch Undercover-Reporter der BBC.

Seit über einem Jahr untersucht die BBC einen Schwindel, der unter «kryptischer Schwangerschaft» bekannt ist. Eine Betroffene ist Chioma*, die mit ihrem Mann Ike* acht Jahre lang vergeblich versuchte, auf natürlichem Wege schwanger zu werden.

15 Monate schwanger

Erst durch eine «Wunderbehandlung» bekam sie schlussendlich Hope – ihren leiblichen Sohn, ist sie überzeugt. Chioma behauptet, das Kind etwa 15 Monate lang «ausgetragen» zu haben. Nun wird sie von nigerianischen Staatsbeamten befragt. Es bestehen Zweifel, dass Hope ihr leibliches Kind ist.

Chiomas Fall ist kein Einzelfall. Laut BBC News sind viele Frauen in Nigeria einem enormen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, Kinder zu bekommen. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an dubiose «Kliniken», die eine «Wunderbehandlung» versprechen. Eine dieser Kliniken ist die von Dr. Ruth.

Am Ende gehts ums Geld

Die vermeintlichen Ärzte verabreichen den Frauen mysteriöse Injektionen oder Substanzen. Niemand weiss genau, was in diesen Mitteln drin ist. Manche sollen jedoch auch eine körperliche Veränderung zur Folge haben – wie beispielsweise einen geschwollenen Bauch. Und natürlich kosten die Behandlungen Geld – und zwar nicht wenig.

Auch der Undercover-Reporterin der BBC wurden nach einer kurzen Untersuchung bei Dr. Ruth Tabletten angeboten und eine Schwangerschaft garantiert – für umgerechnet circa 180 Franken. Zudem eine Spritze, die angeblich das Geschlecht des Babys bestimmen könne – medizinisch unmöglich.

Ein äusserst perfide Masche

Die Reporterin hatte natürlich nichts davon genommen. Nach vier Wochen, bei einer zweiten Untersuchung, wurde ihr dann die Schwangerschaft bestätigt. Ein Gerät, das einem Ultraschallgerät ähnelte, liess einen Herzschlag hören. Dr. Ruth gratulierte. Nun wäre eine ein weiteres und «seltenes» Medikament nötig, um die Gesundheit des Kindes zu garantieren – für umgerechnet noch einmal knapp 1000 Franken.

Zudem warnt die Betrügerin davor, reguläre Spitäler aufzusuchen, da angeblich kein Ultraschall das «Baby» erkennen könne. Nach Monaten der vermeintlichen Schwangerschaft wird den Frauen ein fremdes Baby untergeschoben.

Die Behörden gehen inzwischen gegen den Betrug vor. Bei einer Razzia in einer der Einrichtungen wurden mehrere junge schwangere Frauen entdeckt, die gegen ihren Willen festgehalten wurden. Ihre Babys sollten offenbar an die Kunden der Betrüger verkauft werden.

* Namen geändert