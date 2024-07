Eine Justizbeamtin in der britischen Hauptstadt London hatte Sex mit einem Häftling in dessen Zelle. Ein Mitgefangener filmte das verbotene Treiben.

Skandal in Londoner Gefängnis

Erwischt und angeklagt: Gegen die Justizbeamtin läuft ein Verfahren.

Eine Justizbeamtin in England hatte Sex mit einem Häftling in dessen Zelle, ein Mitgefangener filmte mit einem Handy – das Video landete im Internet: Wegen schweren Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt ist die 30-jährige Frau jetzt angeklagt worden.

In London muss sie vor Gericht erscheinen. Die Ermittlungen seien eingeleitet worden, «nachdem Beamte auf ein Video aufmerksam gemacht wurden, das angeblich im Gefängnis Wandsworth aufgenommen wurde», teilt die Metropolitan Police auf Anfrage mit.

Der Clip wirft auch ein Schlaglicht auf die Zustände in den britischen Haftanstalten. Viele Gefängnisse stehen wegen miserabler Haftbedingungen in der Kritik. Überfüllung, Ungeziefer sowie Bandengewalt und Drogen gehören zum Alltag.

Spektakuläre Flucht eines Terrorverdächtigen

Die Londoner Haftanstalt Wandsworth ist eine der bekanntesten des Landes. Auch der deutsche Ex-Tennisstar Boris Becker beschrieb nach seiner Haftentlassung schwierige hygienische Bedingungen und Konflikte unter den Gefangenen in Wandsworth.

Dort sind mehr als 1500 Häftlinge untergebracht. Ursprünglich war das 1851 eröffnete Gebäude für weniger als 1000 Insassen ausgelegt worden.

Im September 2023 sorgte eine spektakuläre Flucht eines Terrorverdächtigen aus dem Gefängnis für Aufsehen. Er war in seiner Kochuniform aus der Gefängnisküche geschlichen und hatte sich mit Streifen aus seiner Bettwäsche unter einem Lieferwagen festgebunden. Erst nach tagelanger Suche wurde der Mann wieder geschnappt.