Ab Februar wird eine Schmutzschicht entfernt, die die Farben des Freskos abgeschwächt haben. Die Sixtinische Kapelle bleibt während der Arbeiten durchgehend für Besucher geöffnet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Michelangelos weltberühmtes «Jüngstes Gericht» in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan wird in den kommenden drei Monaten einer aufwendigen Säuberung unterzogen.

Nach rund 30 Jahren ist erstmals wieder eine umfassende Reinigung des monumentalen Freskos nötig, um Schmutzablagerungen zu entfernen, die Farben und Kontraste im Laufe der Zeit abgeschwächt haben, wie die Staatsverwaltung des Vatikans mitteilte.

Kapelle bleibt geöffnet

Das «Jüngste Gericht», an dem der Renaissance-Künstler Michelangelo (1475-1564) von 1536 bis 1541 arbeitete, bedeckt die zentrale Wand des Altars. Hunderttausende Besucher wollen jährlich das Fresko in der Sixtinischen Kapelle sehen, die zum Rundgang durch die Vatikanischen Museen gehört.

Die Sixtinische Kapelle bleibt während der Arbeiten durchgehend für Besucher geöffnet. Möglich wird der Eingriff durch ein Gerüst, das die gesamte etwa 180 Quadratmeter grosse Wandfläche abdeckt. Ein Team aus Restauratoren arbeitet dabei hinter einer hochauflösenden Bildbespannung des berühmten Werks.

Beeindruckender Hintergrund für das Konklave

Der zuständige Restaurator der Vatikanischen Museen, Paolo Violini, erklärte, die Massnahme sei notwendig geworden, weil sich eine weit verbreitete weissliche Schleierschicht gebildet habe, die durch die Ablagerung von Mikropartikeln fremder Stoffe entstanden sei, die über Luftbewegungen eingetragen würden. Die Ablagerungen hätten im Laufe der Zeit die Hell-Dunkel-Kontraste abgeschwächt und die ursprünglichen Farbtöne angeglichen.

Das «Jüngste Gericht» wirkt als beeindruckender Hintergrund für das Konklave, das traditionell in der Sixtinischen Kapelle abgehalten wird. Bei einer Papstwahl versammeln sich die Kardinäle der katholischen Kirche unter dem Fresko. Zuletzt geschah dies vergangenes Jahr im Mai zur Wahl von Papst Leo XIV.