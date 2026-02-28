DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Sirenen heulen landesweit
Massiver iranischer Raketenbeschuss auf Israel

In Tel Aviv und anderen Städten Israels heult am Samstag immer wieder der Raketenalarm. Iran feuert als Reaktion auf Angriffe Israels und der USA Raketen ab. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.
Publiziert: 28.02.2026 um 17:21 Uhr
|
Aktualisiert: 10:49 Uhr
Kommentieren
1/6
Der Himmel über Tel Aviv.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Raketenalarm in Tel Aviv und anderen Städten Israels am Samstag
  • Bewohner berichten von intensivsten Angriffen, Sirenen alle 30 Minuten
  • Militär warnt: Verteidigung «nicht hermetisch», Iran feuert Raketen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der Iran greift erneut Israel an. In Tel Aviv und anderen israelischen Städten wird weiterhin immer wieder Raketenalarm ausgelöst. Zivilschutzbehörde und Militär riefen die Menschen im Land am Samstag mehrfach auf, Schutzräume aufzusuchen und dort auf Entwarnung zu warten. 

Die Verteidigung sei «nicht hermetisch», hiess es in einer Mitteilung des Militärs. Der Iran feuert als Reaktion auf Angriffe Israels und der USA Raketen auf Israel.

Ein Einwohner Tel Avivs sagte, es seien die intensivsten Angriffe auf die Stadt, die er je erlebt habe. Es gebe etwa jede halbe Stunde Luftalarm.

Auch vor wenigen Minuten heulten die Sirenen landesweit, wie in den sozialen Medien zu sehen ist.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen