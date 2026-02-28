In Tel Aviv und anderen Städten Israels heult am Samstag immer wieder der Raketenalarm. Iran feuert als Reaktion auf Angriffe Israels und der USA Raketen ab. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raketenalarm in Tel Aviv und anderen Städten Israels am Samstag

Bewohner berichten von intensivsten Angriffen, Sirenen alle 30 Minuten

Militär warnt: Verteidigung «nicht hermetisch», Iran feuert Raketen

Der Iran greift erneut Israel an. In Tel Aviv und anderen israelischen Städten wird weiterhin immer wieder Raketenalarm ausgelöst. Zivilschutzbehörde und Militär riefen die Menschen im Land am Samstag mehrfach auf, Schutzräume aufzusuchen und dort auf Entwarnung zu warten.

Die Verteidigung sei «nicht hermetisch», hiess es in einer Mitteilung des Militärs. Der Iran feuert als Reaktion auf Angriffe Israels und der USA Raketen auf Israel.



Ein Einwohner Tel Avivs sagte, es seien die intensivsten Angriffe auf die Stadt, die er je erlebt habe. Es gebe etwa jede halbe Stunde Luftalarm.

Auch vor wenigen Minuten heulten die Sirenen landesweit, wie in den sozialen Medien zu sehen ist.