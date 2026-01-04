Luftraum über Griechenland komplett gesperrt

Über Griechenland ist der Luftraum komplett gesperrt. Alle Flüge von und nach Griechenland sind aktuell ausgesetzt. Das bestätigen mehrere Medienberichte.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Luftraum über Griechenland ist aktuell leer. Aufnahmen der Plattform Flightradar zeigen: Es gibt keine Flugzeuge über Griechenland. Über die Sperrung des Luftraums berichten mehrere Medien übereinstimmend. Offizielle der zivilen Luftfahrtbehörde und des Flughafens bestätigten gegenüber «Bild», dass es aktuell keine eingehenden Flüge gebe.

Ein Ausfall aller Kommunikationssysteme gelte laut «Bild» als mögliche Ursache. Laut der griechischen Morgenzeitung «Kathimerini» scheint das technische Problem mit den zentralen Funkfrequenzsystemen der Flugsicherungszentren von Athen und Mazedonien zusammenzuhängen, die unter der Zivilluftfahrtbehörde betrieben werden.

Alle Flüge von und nach Griechenland betroffen

Laut «Kathimerini» seien die Funkfrequenzen ausgefallen. Das Zentrum spiele eine wichtige Rolle, da alle Flugzeuge, die in den griechischen Luftraum einfliegen, mit ihm Kontakt aufnehmen müssen.

Betroffen von dem Ausfall sind alle Flüge von und nach Griechenland. Flugzeuge, die sich bereits in der Luft befinden, sollen ihren Flugbetrieb normal fortsetzen. «Die erste Maßnahme besteht darin, alle Abflüge von griechischen Flughäfen auszusetzen. Gleichzeitig werden Anstrengungen unternommen, um die bereits in der Luft befindlichen Flugzeuge so zu steuern, dass sie sicher landen können», erklärte Panagiotis Psaros, der Präsident der Vereinigung der Fluglotsen, gegenüber «Kathimerini».

Bisherige Berichte weisen auf einen Stromkreisausfall hin

Die griechische Zivilluftfahrtbehörde (HCAA) untersucht den Vorfall in Abstimmung mit den zuständigen externen Stellen. Nach vorläufigen Berichte werde von einem Stromkreisausfall ausgegangen. Die genaue Ursache oder der Ursprung seien jedoch noch nicht geklärt. Wann der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist bisher nicht bekannt.

Nach einer Richtlinie dürfen nur Überflüge – Flugzeuge, die den griechischen Luftraum ohne Landung durchqueren – weiterfliegen, berichtet «Kathimerini».





+++ Update folgt +++