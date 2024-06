Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Familie des ehemaligen Rennfahrers soll erpresst worden sein.

Janine Enderli Redaktorin News

Paukenschlag in Deutschland! Wie «Bild» berichtet, hat die Polizei in Wuppertal am Mittwoch zwei Männer festgenommen: Sie sollen in Verbindung mit einem Erpressungsversuch gegen die Familie des ehemaligen Rennfahrers Michael Schumacher (55) stehen.

Die beiden Männer wollten offenbar das grosse Geld machen und forderten offenbar Millionen von den Schumachers.

«Wir haben in diesem Fall Haftbefehle vollstreckt»

Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber «Bild», dass in einem «Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten» ermittelt werde. «Wir haben in diesem Fall Haftbefehle vollstreckt», zitiert das Blatt Wolf-Tilman Baumert, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen könnten zum gegebenen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden, heisst es weiter.

Nach Bild-Informationen sollen die Männer jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden. Nähere Details zu der Erpressung gibt es bislang nicht.