DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Bei WEF-Rede: Trump verspottet Karin Keller-Sutter
«Sie war ganz aggressiv!»
Trump kritisiert und verspottet Karin Keller-Sutter in seiner WEF-Rede
Bei den Zollgesprächen sei die Bundespräsidentin «aggressiv» gewesen. Deshalb habe er einen höheren Zoll verhängt.
Publiziert: 17:33 Uhr
Teilen
Anhören
0
Kommentieren
1/5
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Ruedi Studer
Bundeshaus-Redaktor
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen