DE
FR
Abonnieren

«Sie war ganz aggressiv!»
Trump kritisiert und verspottet Karin Keller-Sutter in seiner WEF-Rede

Bei den Zollgesprächen sei die Bundespräsidentin «aggressiv» gewesen. Deshalb habe er einen höheren Zoll verhängt.
Publiziert: 17:33 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen