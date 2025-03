1/6 J. D. Vances Cousin Nate kritisiert die Ukraine-Politik seines Familienmitglieds scharf. Er wirft ihm und US-Präsident Trump vor, sich Putin anzubiedern. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Nate Vance, Cousin von J. D. Vance gibt Interview in französischer Zeitung

Er kritisiert US-Ukrainepolitik scharf

Janine Enderli Redaktorin News

Nate Vance (47) kämpfte in der Ukraine drei Jahre lang gegen Russland. Der Soldat versuchte, gemeinsam mit ukrainischen Soldaten, Putins Truppen an der Front zurückzudrängen. Zu Recht mögen einige jetzt über den Nachnamen des Soldaten stolpern. Denn: Der Amerikaner hat einen berühmten Cousin: US-Vizepräsident J. D. Vance (40).

Besonders in Bezug auf die US-Ukrainepolitik scheinen sich die Vance-Männer komplett uneinig zu sein. Im Interview mit der französischen Zeitung «Le Figaro» schiesst Nate Vance scharf gegen seinen Cousin in Washington und glaubt, dass Duo Trump/Vance biedere sich dem Kreml an.

«Ich dachte, ich ersticke»

J. D. Vance sei durchaus ein «guter und intelligenter Typ», betont sein Cousin in dem Interview. Doch in der Ukraine-Politik liege er falsch. Zunächst glaubte Nate, J. D. Vance würde sich nur zu Wahlkampfzwecken kritisch gegenüber US-Waffenlieferungen zeigen. Dies sei eben «das Spiel der Politik».

Doch dann kam es am Freitag vor einer Woche zum Eklat im Weissen Haus. US-Präsident Donald Trump und sein Vize gerieten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski in einen öffentlichen Streit. «Was sie Selenski angetan haben, war ein absolut bösartiger Hinterhalt», kommentiert der Texaner die Szene. Die Vorwürfe, die sein Cousin Selenski machte, erschütterten den Soldaten. «Ich dachte, ich ersticke.» Er war selbst an der Front – somit hätte er seinen Cousin aufklären können, wie es dort wirklich aussieht. «Sein eigener Cousin war dort. Ich hätte ihm unvoreingenommen die Wahrheit sagen können.»

«Sie glauben, sie können Putin besänftigen»

«Donald Trump und mein Cousin glauben, dass sie Wladimir Putin besänftigen können. Sie irren sich. Die Russen werden unsere Unterstützung für die Ukraine nicht so schnell vergessen. Wir sind die nützlichen Idioten von Wladimir Putin.»

Nate Vance war während drei Jahren im Battalion «Da Vinci Wolves» im Einsatz. Im Alter von 18 Jahren trat er der US-Marine bei und diente dort vier Jahre. Danach führte er ein ruhiges Leben und arbeitete für ein Öl-Unternehmen. Im März 2022 entschied er sich, in die Ukraine zu reisen und das Land im Kampf gegen Russland zu unterstützen. «Ich sah, wie vor mir Geschichte passiert. Ich musste etwas tun», erklärt der 47-Jährige.

«Ich habe nie etwas von ihm gehört»

Er versuchte nach eigenen Aussagen mehrfach, seinen Cousin zu erreichen. Ohne Erfolg. «Aus der Ukraine ist es nicht einfach, einen Senator zu erreichen. Ich habe Nachrichten in seinem Büro hinterlassen. Aber ich habe nie etwas von ihm gehört.» Im Januar 2025, kurz vor Vances Amtsantritt, kehrte der Texaner zurück in die USA.

Der Amerikaner ist erschüttert über die Geschehnisse der letzten Wochen. Er hat kein Verständnis für Vances Ukraine-Kurs. «Nur weil ich mit dir verwandt bin, heisst das nicht, dass ich es akzeptiere, wenn du meine Kameraden töten lässt», beklagt der Amerikaner.