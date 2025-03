1/4 Nach sechs Wochen US-Abschiebehaft kam Jessica Brösche (links) frei. Foto: Facebook / NikitaLofving

Darum gehts Deutsche Tätowiererin nach sechs Wochen US-Abschiebehaft zurück in Berlin

Festnahme wegen mitgebrachter Tätowiermaschine, Verdacht auf Arbeitsabsicht in den USA

29-jährige Jessica Brösche teilte Zimmer mit vier anderen Insassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nachdem die deutsche Tätowiererin Jessica Brösche (29) echs Wochen lang in einem amerikanischen Abschiebegefängnis festsass, konnte sie nun zurück nach Berlin reisen. Das bestätigte ihre Mutter Birgit Brösche (64) am Mittwochabend gegenüber der «Bild».

«Jessica ist nach anstrengenden sechs Wochen wieder gut in Deutschland angekommen», so die 64-Jährige. Von der anstrengenden Zeit müsse ihre Tochter sich nun erst einmal erholen. Sie plane jedoch, bald selbst über das Erlebte zu sprechen.

Wegen Tätowiermaschine festgenommen

Eigentlich wollte Brösche lediglich ihre beste Freundin Amelia Nikita Lofving (37) in Los Angeles besuchen. Für die Reise in die USA besorgte sich die 29-Jährige eine elektronische Einreisegenehmigung (ESTA), packte ihre Koffer und reiste nach einem Zwischenstopp in Mexiko in die USA ein.

An der Grenze jedoch wurde Brösche aufgehalten und von Beamten abgeführt. «Ich wartete zwei Stunden vergebens auf ihre Rückkehr», erklärt ihre Freundin gegenüber «Bild». Dann erhielt sie einen kurzen Anruf ihrer Freundin: «Sie erzählte, dass sie glauben, sie wolle in den Staaten arbeiten. Sie werden sie abschieben.»

Die Annahme gründeten die US-Beamten darauf, dass die Deutsche ihre Tätowiermaschine eingepackt hatte. Dieses führte sie jedoch mit sich, um ihrer Freundin ein Tattoo zu stechen.

Während ihrer Zeit im Gefängnis soll Brösche unterdessen gut behandelt worden sein. «Sie teilt sich ein Zimmer mit vier anderen, sie wird gut behandelt», erklärte Mutter Birgit damals.