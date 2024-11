Der Schweizer kam mit der 13-Jährigen über Instagram in Kontakt. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Tobias B. missbrauchte ein 13-jähriges Mädchen in Düsseldorf

Das Mädchen schickte über 400 Bilder und Videos

Über Instagram lernte Tobias B.* (32) das 13-jährige Mädchen kennen und traf sich mit ihr in einem Hotel in Düsseldorf. Dort missbrauchte er sie sexuell. Seit Montag steht B. wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht in Deutschland. Er sei geständig, berichtet die «Bild».

Dem Schweizer wird auch der Besitz und die Herstellung kinderpornografischer Inhalte sowie Körperverletzung vorgeworfen. Auf Antrag der Anwältin des Mädchens, die als Nebenklägerin auftritt, wurde die Öffentlichkeit zum Schutz des Mädchens ausgeschlossen.

Tobias B. schaffte es, die 13-Jährige zu überreden, ihm pornografische Bilder und Videos von sich zu senden. Zwischen Mitte April und Anfang Mai soll das Mädchen ihm mehr als 400 Bild- und Videodateien geschickt haben.

Danach traf sich der Schweizer mit dem Mädchen in einem Düsseldorfer Hotel und reiste dafür in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Im Hotel missbrauchte er das Mädchen gegen ihren Willen sexuell und schoss weitere kinderpornografische Fotos von ihr.

Vater fasste den Peiniger seiner Tochter

Die Mutter meldete ihre Tochter am 7. Mai als vermisst, während der Vater in Düsseldorf nach ihr suchte. In der Nähe des Hauptbahnhofs fand er sie schliesslich mit dem fremden Mann. Der Vater konnte den Sextäter so lange festhalten, bis die Polizei eintraf und ihn den Beamten übergab.

Seitdem sitzt der Schweizer in Untersuchungshaft. Der Tatverdacht gegen Tobias B. erhärtete sich schnell, da die Ermittler bei der Auswertung des Mobiltelefons des Mädchens sofort die kinderpornografischen Fotos und Videos sowie die Instagram-Chatverläufe zwischen den beiden fanden.

*Name bekannt