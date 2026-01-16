DE
China: Riesige Eisflut überrascht Touristen im Naturgebiet
Sie haben Warnungen ignoriert
Eis-Sturzflut überrascht Touristen
Im chinesischen Kanas-Naturgebiet ist es Anfang Januar zu einer gefährlichen Szene gekommen. Und die Touristen vor Ort machen Fotos und Videos, während die Eisflut auf sie zuströmt.
Publiziert: 11:45 Uhr
