Sie haben Warnungen ignoriert
Eis-Sturzflut überrascht Touristen

Im chinesischen Kanas-Naturgebiet ist es Anfang Januar zu einer gefährlichen Szene gekommen. Und die Touristen vor Ort machen Fotos und Videos, während die Eisflut auf sie zuströmt.
Publiziert: 11:45 Uhr
