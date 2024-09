Neues Amateurvideo vom Kennedy-Attentat aufgetaucht

Sensationelle Entdeckung: Bisher unveröffentlichtes Amateurvideo vom Attentat auf John F. Kennedy ist aufgetaucht. Über 60 Jahre lag es in einer alten Milchkiste.

Sensationsfund in alter Milchkiste

1/8 Neue Aufnahmen zum Kennedy-Attentat sind aufgetaucht.

Aussergewöhnliches, noch nie gezeigtes Filmmaterial vom Attentat auf John F. Kennedy (1917–1963) wurde nach über 60 Jahren in einer alten Milchkiste entdeckt. Der einminütige 8-mm-Film zeigt die verzweifelten Bemühungen, den Präsidenten und seine Frau Jackie Kennedy (1929–1994) in den Sekunden nach den tödlichen Schüssen in Dallas im November 1963 zu retten.

Jackie Kennedys pinkfarbene Jacke ist in dem neuen Filmmaterial deutlich zu erkennen. Secret-Service-Agent Clint Hill nutzt seinen Körper als menschlichen Schutzschild auf der Rückbank des Wagens, der mit 128 km/h Richtung Parkland Hospital rast.

«Für mich ist es emotional, denn ich weiss, was passiert ist», sagt der heute 92-jährige Hill zum «People»-Magazin. «Ich weiss, was ich in diesem Film sehe, ist ein toter Präsident.»

Komplettes Filmmaterial noch nicht veröffentlicht

Das Farbfilmmaterial wurde von Dale Carpenter Sr. aufgenommen, der seine Kamera mitnahm, um den vermeintlich «gewöhnlichen» Präsidentenbesuch in seiner Stadt zu filmen. Der erste Teil zeigt jubelnde Schaulustige, als die Präsidentenkolonne durch die Innenstadt von Dallas fährt. Der zweite Teil, gefilmt vom Stemmons Freeway aus, zeigt die unmittelbaren Folgen des Attentats. Agent Hill gibt dem Auto hinter ihm ein düsteres Daumen-runter-Zeichen, während er auf Jackie Kennedy blickt, die sich über ihren tödlich verwundeten Mann beugt.

Das komplette Filmmaterial wurde noch nicht veröffentlicht, doch laut Bobby Livingston vom New Yorker Auktionshaus RR Auction ergänzt es den berühmten Zapruder-Film, der den Moment zeigt, in dem der Präsident getroffen wurde. «Anders als alle anderen bekannten Aufnahmen fängt dieser Film ein Segment unmittelbar nach dem Zapruder-Film ein und bietet eine neue Perspektive auf einen der am meisten analysierten Momente der Geschichte», so Livingston.

Auktion Ende September

Das Filmmaterial wird in einer Dokumentation über Clint Hill mit dem Titel «Agent Number 9: The Clint Hill Story» zu sehen sein, die kommendes Jahr erscheinen soll. Für Hill selbst ändert die Existenz des Films wenig: «Ich bin sowieso die ganze Zeit dort», sagt er mit Blick auf die tragischen Ereignisse jenes Tages in Dallas, die ihn bis heute verfolgen.

Jahrzehntelang lagerte das Filmmaterial unentdeckt in einer Milchkiste, bis es nach Carpenters Tod von seiner Tochter gefunden wurde. Am 28. September kommt es nun unter den Hammer – ein einzigartiges Zeitdokument, das neue Einblicke in die Sekunden nach dem Attentat auf John F. Kennedy gewährt.