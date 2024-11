1/4 «Die Raketen werden für sich selbst sprechen»: Wolodimir Selenski. Foto: IMAGO/NurPhoto

Auf einen Blick Biden erlaubt Ukraine angeblich, Langstreckenraketen gegen Russland einzusetzen

Selenski kritisiert Medienberichte

Trump-Verbündete werfen Biden vor, den Konflikt vor Amtsübergabe eskalieren zu wollen

Georg Nopper Redaktor News

US-Präsident Joe Biden (81) hat der Ukraine grünes Licht dafür gegeben, von den USA gelieferte Langstreckenraketen auf russisches Territorium abzufeuern. Dies berichten die «New York Times» und die «Washington Post» in Berufung auf anonyme US-Regierungsquellen. Die Nachricht erreicht die Öffentlichkeit zwei Monate vor Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald Trump (78), der den Waffenlieferungen für die Ukraine skeptisch gegenübersteht und den Krieg rasch beenden will.

Nicht erfreut über die Medienberichte zeigt sich ausgerechnet Wolodimir Selenski (46). «Angriffe werden nicht mit Worten geführt», sagte er in einer Videoansprache vom Sonntag. Der ukrainische Präsident ist scheinbar erbost darüber, dass der mutmassliche Entscheid durch ein Leak an die Öffentlichkeit drang: «Solche Dinge werden nicht angekündigt. Die Raketen werden für sich selbst sprechen», sagte Selenski.

Einsatz in der Oblast Kursk?

Wie aus den Medienberichten hervorgeht, sollen die Langstreckenraketen gegen russische und nordkoreanische Soldaten in der Oblast Kursk eingesetzt werden dürfen. Es gehe um das ATACMS-Raketenabwehrsystem der US-Armee, heisst es weiter. Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un (40) müsse verstehen, dass die Entsendung ein «kostspieliger» Fehler gewesen sei, wird ein Regierungsbeamter zitiert.

Selenski dringt seit Monaten darauf, vom Westen gelieferte Langstreckenraketen für Einsätze auf russischem Territorium verwenden zu dürfen. Er wird dabei unter anderem vom britischen Premierminister Keir Starmer (62) und vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) unterstützt. Washington hat sich angesichts der Gefahr einer weiteren Eskalation bisher stets dagegen ausgesprochen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (66) wehrt sich – auch gegenüber eigenen Regierungsmitgliedern – bis heute gegen eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern.

Das Weisse Haus hat eine Erlaubnis für die Verwendung von ATACMS-Raketen gegen Ziele im russischen Kernland bisher weder offiziell bestätigt noch dementiert. Auch Trump hat sich über den angeblichen Entscheid Bidens bisher nicht geäussert.

Putin lockerte Atomdoktrin

Auf X werfen Verbündete von Trump dem abtretenden Präsidenten vor, den Konflikt kurz vor der Amtsübergabe eskalieren zu wollen. Trumps Sohn, Donald Trump Jr. (46), tobt: «Der militärisch-industrielle Komplex scheint sicherstellen zu wollen, dass der Dritte Weltkrieg beginnt, bevor mein Vater die Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten. Diese Billionen müssen gesichert werden. Verdammt sei das Leben!!! Idioten!»

Der russische Präsident Wladimir Putin (72) erklärte bereits im September, dass die Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Raketen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet eine direkte Beteiligung der Nato am Krieg gegen Russland bedeute, schliesslich seien nur westliche Truppen in der Lage, solche Waffensysteme zu bedienen. Putin deutete an, dass ein Angriff mit westlichen Langstreckenraketen auf Territorium tief im Landesinnern in seinen Augen einen Angriff auf westliche Ziele legitimieren würde. Zudem lockerte er die Atomdoktrin des Landes.