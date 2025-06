Seine Freundin (†33) erfror am Grossglockner Bergsteiger beschuldigt nach monatelangem Schweigen die Alpinpolizei

Ein Bergsteiger bricht sein Schweigen nach dem Tod seiner Freundin am Grossglockner. Er beschuldigt die Alpinpolizei, in der Unglücksnacht nicht angemessen reagiert zu haben. Die Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung dauern an.

