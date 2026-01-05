DE
Sein Job ist schon hart genug
Sack explodiert in Gesicht des Müllmanns

Ein Müllmann in Taiwan erlebt einen Schreckmoment: Beim Entleeren eines Abfallsacks platzt er plötzlich und eine Wolke aus Asche trifft ihn direkt ins Gesicht.
Publiziert: 06:07 Uhr
