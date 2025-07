Ein Schweizer Bergsteiger ist nach einem 20-Meter-Sturz in den norditalienischen Bergen schwer verletzt ins Spital eingeliefert worden. Der Mann stürzte beim Versuch ab, via «Victoria»-Route die Torre Juac bei Gröden zu besteigen.

Der Unfall ereignete sich in den Dolomiten. (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Von dem Unfall berichtete am Freitag die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Der Mann sei per Helikopter in ein Spital in Bozen im Südtirol gebracht worden, hiess es weiter.

Geborgen wurde der Bergsteiger mithilfe einer Seilwinde. Der Seilpartner des Abgestürzten blieb unverletzt und wurde von der Alpinen Rettung Gröden in Sicherheit gebracht.