Es ist bereits der sechste Sturm in vier Wochen, der die Philippinen bedroht. Man-yi trifft mit Windgeschwindigkeiten bis 325 km/h auf Land. Über 650'000 Menschen wurden bereits evakuiert. Behörden warnen vor katastrophalen Auswirkungen.

Sechster Sturm in vier Wochen

1/4 Windgeschwindigkeiten von 195 und Böen von bis zu 325 Stundenkilometern – Man-yi könnte grossen Schaden anrichten. Foto: AFP

Auf einen Blick Super-Taifun Man-yi trifft Philippinen mit Windgeschwindigkeiten bis 325 km/h

Meteorologen warnen vor katastrophalen Folgen und bis zu 14 Meter hohen Wellen

Mehr als 650'000 Menschen in Sicherheit gebracht, 7,6 Millionen in Gefahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Philippinen erleben den sechsten schweren Sturm binnen eines Monats. Super-Taifun Man-yi traf am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern und Böen von bis zu 325 Stundenkilometern auf der Insel Catanduanes auf die philippinische Küste, wie der Wetterdienst mitteilte.

Die Meteorologen warnten vor «möglicherweise katastrophalen und lebensbedrohlichen» Folgen des Sturms. Bis zu 14 Meter hohe Wellen trafen die Küste der dünn besiedelten Inselprovinz Catanduanes. Man-yi, vor Ort auch Pepito genannt, ist der sechste starke Sturm, der innerhalb eines Monats auf die Philippinen trifft. Mehr als 650'000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

«Grossflächige Überschwemmungen und Erdrutsche»

Die schlimmste Sturmflut stand den Vorhersagen zufolge Catanduanes vor der Küste der philippinischen Hauptinsel Luzon bevor. In der Küstenregion Bicol auf Luzon drohten ebenfalls Wellen von ein bis drei Metern. Die Meteorologen warnten auch vor starkem Wind und heftigen Regenfällen, die «grossflächige Überschwemmungen und Erdrutsche» verursachen könnten. Insgesamt sind den Angaben zufolge mehr als 7,6 Millionen Menschen in Gefahr.

Auf Catanduanes war im Vorfeld der Strom ausgeschaltet worden. Für Notunterkünfte und Einsatzzentren wurden Generatoren verwendet. «Wir hören Geräusche von herabfallenden und zerbrechenden Gegenständen, während wir hier im Evakuierungszentrum sind», sagte Roberto Monterola, Leiter der Katastrophenschutzbehörde der Provinz Catanduanes.

Bereits fünf Stürme in vier Wochen

In den vergangenen vier Wochen hatten bereits fünf Tropenstürme die Philippinen heimgesucht, teils ebenfalls in Taifun-Stärke. Mindestens 163 Menschen kamen dabei bisher ums Leben und Zehntausende verloren ihr Zuhause. Es kam zu massiven Zerstörungen, auch Acker- und Weideland wurde vernichtet.

Man-yi könnte die bevölkerungsreiche Insel Luzon am Sonntagnachmittag als Taifun oder Super-Taifun erreichen und dabei nördlich der Hauptstadt Manila vorbeiziehen. Die Regierung forderte die Bevölkerung am Samstag dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Innen-Staatssekretär Marlo Iringan rief die Menschen dazu auf, «nicht die Stunde der Gefahr» abzuwarten, sondern «präventiv» zu evakuieren.

Die Philippinen werden jährlich von etwa 20 grossen Stürmen getroffen, die meisten Taifune bilden sich zwischen Juli und Oktober. Dabei gibt es immer wieder zahlreiche Tote und Millionen Menschen werden in Armut gestürzt. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich die Stürme immer näher an den Küsten bilden, schneller an Stärke zunehmen und länger über Land bleiben.