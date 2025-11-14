In Stockholm ist ein Bus in eine Haltestelle gefahren. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Es soll auch Tote gegeben haben.

Das Bild soll einen im Einsatz stehenden Rettungshelikopter zeigen. Foto: Screenshot X

Darum gehts Bus krachte in Stockholm in eine Haltestelle, Tote und Verletzte

Chauffeur des Busses wurde von der Polizei festgenommen

Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag im Bezirk Östermalm

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerwiegender Vorfall in Stockholm: Wie mehrere Zeitungen berichten, krachte ein Bus am Freitagnachmittag im Bezirk Östermalm in eine Haltestelle. Es gibt Tote und Verletzte. Dies bestätigte die Polizei gegen 16.30 Uhr gegenüber «Aftonbladet».

Der Chauffeur des Busses sei festgenommen worden.

Wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, ist unklar. «Die Polizei gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft über die Anzahl, das Geschlecht oder das Alter der Opfer», heisst es.

«Ich wurde panisch»

Warum der Bus von der Strasse abkam, ist noch nicht bekannt. «Wir wissen es noch nicht», sagte eine Sprecherin. Eine Anwohnerin berichtet gegenüber «Aftonbladet» von einem grossen Knall. «Ich sass auf dem Sofa und hörte plötzlich Lärm. Ich wurde panisch.»

Eine andere Frau war gerade draussen als sie Zeugin des Vorfalls wurde. «Es herrschte totales Chaos. Menschen haben geschrien.»

Zahlreiche Rettungskräfte befinden sich an der Unglücksstelle.