Ein Top-Manager des deutschen Autoherstellers BMW steht unter Verdacht, seine Tochter missbraucht zu haben. Hinweise auf weitere mutmassliche Fälle führten am Montag zu seiner Verhaftung am Flughafen München.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Flughafen München wurde am 20. Dezember ein BMW-Top-Manager verhaftet. Gegen ihn werden schwere Vorwürfe erhoben. Seine Tochter, die im jungen Erwachsenenalter ist, zeigte ihn selbst wegen schweren sexuellen Missbrauchs an, wie «Bild» berichtet. Über einen längeren Zeitraum soll der Mann seine Tochter missbraucht haben.

Zudem seien in der Anzeige auch Hinweise auf den Missbrauch anderer Kinder gemacht worden, schreibt «Bild». Die mutmasslichen Taten liegen einige Jahre zurück. Nach der Festnahme durchsuchte die Polizei den Wohnort des Managers im bayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort soll umfangreiches kinderpornografisches Material sichergestellt worden sein.

Laut Angaben von «Bild» ist der Verhaftete Abteilungsleiter bei BMW Nordamerika. Zuvor habe er in Brüssel als Lobbyist für Umweltpolitik und in München als Leiter für globale Behördenangelegenheiten im Bereich Sicherheit gearbeitet.