Nach einem tödlichen Unfall in Neuseeland wurde ein 32-jähriger Schweizer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei dem Crash kam eine Person ums Leben.

Ein Schweizer Staatsbürger wurde in Neuseeland festgenommen. Foto: shutterstock

Darum gehts Schweizer nach tödlichem Unfall in Neuseeland wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Kollision zweier Autos auf State Highway 73 nahe Sheffield

Zwei Personen mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht, Autobahn stundenlang gesperrt

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 32-jähriger Schweizer ist nach einem tödlichen Unfall nahe der Ortschaft Sheffield in Neuseeland wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr angeklagt worden. Dies berichten lokale Medien unter Berufung auf die Polizei.

Der Unfall, bei dem zwei Autos miteinander kollidierten, ereignete sich am Mittwoch auf dem State Highway 73. Bei dem Crash kam eine Person ums Leben. Zwei Personen mussten zudem mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei keine Informationen veröffentlicht. Die Autobahn blieb auf dem entsprechenden Abschnitt mehrere Stunden gesperrt.

Der festgenommene Schweizer soll noch am Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Christchurch erscheinen.