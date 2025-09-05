Vier junge Männer in Mauren LI wurden bei einem Frontalaufprall gegen einen Baum schwer verletzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto auf der Rietstrasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier junge Männer in Mauren LI wurden bei einem Frontalaufprall gegen einen Baum schwer verletzt. Foto: Landespolizei Lichtenstein

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag ereignete sich auf der Rietstrasse in Mauren LI ein schwerer Verkehrsunfall. Vier junge Männer wurden mit schweren Verletzungen in die umliegenden Spitäler gebracht. Gegen 00:30 Uhr wurde die Landesnotruf- und Einsatzzentrale über den Unfall informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein mit vier Männern besetzter Personenwagen auf der Rietstrasse von Schaanwald kommend in Richtung Mauren, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor und nach links von der Strasse abkam. Anschliessend prallte das Auto frontal gegen einen Baum, durchbrach einen Begrenzungszaun und drehte sich um die eigene Achse.

Polizei sucht nach Zeugen

Durch den Aufprall wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte aus dem Auto befreit.

Neben der Landespolizei waren die Feuerwehr Mauren, die Stützpunkt Feuerwehr Vaduz, das Liechtensteinische und Österreichische Rote Kreuz inkl. Notarzt, zwei Rettungshelikopter sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise vor dem Unfall und zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Landespolizei Lichtenstein zu melden.