«Es sind mehrere Rega-Helikopter im Einsatz»

Heftiger Unfall im Berner Simmental: Wie ein Leserreporter am Mittwochabend meldet, verunglückte bei der Ortschaft Oberwil ein Car schwer. Ein Grosseinsatz an Rettungskräften läuft.

1/2 Laut dem Leser staut sich mittlerweile der Verkehr.

Janine Enderli Redaktorin News

Heftiger Unfall im Berner Simmental: Wie ein Leserreporter am Mittwochabend berichtet, kreisen mehrere Rettungshelikopter über der Ortschaft Oberwil. Zudem seien Dutzende Ambulanzen im Einsatz. «Ich vermute, dass ein Car verunfallt ist», so der Leserreporter. Laut TeleBärn sollen ein Reisecar und ein LKW in den Unfall verwickelt sein.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen Unfall. Weitere Details sollen im Rahmen einer Medienmitteilung folgen. Laut ViaSuisse werde der Verkehr umgeleitet. Die Simmentalstrasse ist gesperrt – der Verkehr wird umgeleitet. Für den Schwerverkehr gibt es keine Umleitung.