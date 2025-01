Jahrelang führte Eva Samoylenko-Niederer (43) in Slowjansk ein Kinderheim – bis Putins Truppen es 2022 kaputtbombten. Zu Weihnachten kehrte die Schweizerin nun in die Ostukraine zurück – trotz den rasch näher rückenden russischen Soldaten. Sie will helfen, wo sie kann.

1/10 Eva Samoylenko-Niederer hat in der Donbass-Stadt Slowjansk jahrelang ein Kinderheim betrieben. Foto: RMS

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Am 18. Dezember liess der russische Präsident Wladimir Putin (72) an einem einzigen Tag 2501 Angriffe auf die Wahlheimat von Eva Samoylenko-Niederer (43) fliegen! In der Region Donezk hagelte es Raketen. Doch die gebürtige Wädenswilerin lässt sich davon nicht abschrecken. Am Samstag vor Weihnachten fährt sie mit ihrer jüngsten Tochter im Fernbus von Zürich zurück nach Slowjansk in der umkämpften ostukrainischen Region Donezk. Trotz Lebensgefahr geht es zurück in die Heimat.

«Drei Jahre lang haben wir gekämpft, aber die Welt hat uns nicht gegeben, was wir für einen Sieg gegen Russland gebraucht hätten», sagt die Lehrerin, die in der Ostukraine bis zum Kriegsausbruch gemeinsam mit ihrem ukrainischen Ehemann ein Kinderheim betrieben hat. Als das Heim 2022 von den Russen zerstört wurde, floh sie in den Westen des Landes.