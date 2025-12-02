Im Oktober 2022 wurde die Leiche der Schweizerin Ursula B. im Norddeutschen Cuxhaven gefunden. Jetzt wurde ihr damaliger Lebenspartner zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt.

Darum gehts Ehemaliger Lebenspartner wegen Mord und Raub mit Todesfolge verurteilt

Schweizerin war der Liebe wegen nach Deutschland ausgewandert

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der ehemalige Lebenspartner der im Oktober 2022 getöteten Schweizerin, Ursula B.* (†67), ist Dienstag vor dem Landgericht Stade im deutschen Bundesland Niedersachsen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Pressesprecherin des Gerichts bestätigte das Urteil gegenüber Blick und sprach von «Mord und Raub mit Todesfolge».

Nach dem Tod der Schweizerin wurde bei dem 62-jährigen Mann neben Bargeld und Gold auch eine Halskette gefunden, die B. gehörte.

Die Anwälte des Verurteilten haben jetzt eine Woche Zeit, Revision gegen das Urteil einzulegen. Dann würde es ans Bundesgericht weitergezogen werden. Ansonsten kommt der Verurteilte für mindestens 15 Jahre hinter Gitter. Bei guter Führung könnte er nach dieser Zeit Berufung einlegen.

Erleichterung bei der Familie

Adolf B.*, der Bruder der Ermordeten, ist erleichtert über das Urteil. «Ich bin sehr zufrieden. Das Nachbarland hat rechtsstaatlich gearbeitet», sagte er im Gespräch mit Blick. «Im Januar waren die Behörden kurz davor, das Verfahren abzubrechen», erzählt er weiter. «Dank unseres Anwalts wurde es wieder aufgenommen. Deshalb bin ich jetzt umso erleichterter über das Urteil.»

Der Liebe wegen ausgewandert

Ursula B. war laut ihrem Bruder Adolf der Liebe wegen von der Schweiz nach Deutschland ausgewandert. Obwohl diese rasch zerbrach, blieb die wohlhabende Schweizerin in Cuxhaven – weil es ihr an der Küste so gut gefiel.

Später ging sie eine Beziehung mit dem 62-jährigen Mann ein, der am Dienstag verurteilt wurde. Die Familie von B. hat den neuen Lebenspartner nie kennengelernt. Man glaubt, dass beide sich auf einem Supermarkt-Parkplatz das erste Mal trafen.

*Namen bekannt