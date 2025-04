Heftige Regenfälle verursachen Überschwemmungen auf Mykonos und Paros. Foto: X

Darum gehts Heftige Regenfälle verursachen Überschwemmungen auf griechischen Urlaubsinseln Mykonos und Paros

Zivilschutzbehörde warnt Inselbewohner, zu Hause zu bleiben

Sturmfront mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h zieht weiter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Heftige Regenfälle haben auf den griechischen Urlaubsinseln Mykonos und Paros Überschwemmungen angerichtet. «Wir sollten uns dafür bekreuzigen, dass niemand gestorben ist», sagte der Bürgermeister von Paros, Costas Bizas, am Montagabend dem Fernsehsender ERT. Für Dienstag waren weitere schwere Regenfälle vorhergesagt.

In dem Fischerdorf Naoussa auf der Insel Paros sei ein Bach über die Ufer getreten und habe Gebäude geflutet und fast 40 Fahrzeuge davongetragen, erklärte Bizas.

Bisher keine Verletzten

Die Insel werde Unterstützung des Staates benötigen, «um die Gegend aufzuräumen», sagte der Bürgermeister. Die Strassen seien verschüttet. Zunächst wurden keine Verletzte auf den beiden bei Touristen sehr beliebten Inseln gemeldet.

Die griechische Zivilschutzbehörde hatte die Inselbewohner am Montag aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Am Dienstag sollte die «gefährliche» Sturmfront mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 74 Kilometern pro Stunde demnach zu den Inseln Chios, Samos und Ikaria weiterziehen. Auf Mykonos und Paros sowie auf den Inseln Rhodos, Kos, Kalymnos, Symi und Tilos blieben am Dienstag vorsorglich die Schulen geschlossen.